Ministro palestino acusa Israel de 'travar guerra' contra presos de Gaza

Consultado a respeito pela AFP, o Exército israelense disse que "rejeita categoricamente as denúncias sobre maus-tratos sistemáticos de presos" na Faixa de Gaza.

O advogado do departamento palestino, Khaled Mahajneh, denunciou atos de tortura, incluindo "estupros" e violência "psicológica" contra os detidos, de acordo com os relatos dos presos de Gaza que ele visitou na prisão militar israelense de Ofer, na Cisjordânia.

Mahajneh citou o testemunho do jornalista Mohammed Arab, do jornal em inglês Al Araby Al Jadeed, que contou que no centro de detenção de Sde Teiman, no sul de Israel, viu um prisioneiro forçado pelos carcereiros a "deitar-se de bruços completamente nu, e então introduziram uma mangueira de extintor em seu ânus e ativaram o aparelho".