Messi fica a 3 gols dos maiores artilheiros da história da Copa América, Zizinho e Norberto Méndez

O astro Lionel Messi só conseguiu marcar um gol na Copa América-2024, nos Estados Unidos, contra o Canadá, na vitória por 2 a 0 nas semifinais, na terça-feira, e ficou com um total de 14 gols, a três dos maiores artilheiros de todos os tempos do torneio continental.

'La Pulga' fez uma Copa América com problemas físicos decorrentes da partida da fase de grupos contra o Peru e neste domingo, na vitória por 1 a 0 na final contra a Colômbia, teve que deixar o campo aos 66 minutos.

Desta forma, Messi subiu ao quinto lugar entre os maiores artilheiros da história da competição de seleções mais antiga do mundo, que começou a ser disputada em 1916, ao lado do peruano Paolo Guerrero e do chileno Eduardo Vargas, ambos também presentes nesta edição nos Estados Unidos.