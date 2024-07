Lula chama embaixador na Argentina para reunião após encontro entre Milei e Bolsonaro

O embaixador do Brasil na Argentina, Julio Bitelli, viajou a Brasília nesta semana para reuniões com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. A visita ocorre dias depois da visita do presidente Javier Milei à Santa Catarina para a Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC) ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro. A visita do embaixador a Brasília foi revelada pelo jornal O Globo e confirmada pelo Estadão.

De acordo com fontes do Itamaraty, não se trata de uma convocação para consultas propriamente dita, o que, no jargão diplomático, seria considerado um gesto de descontentamento grave. A reunião, dizem as fontes diplomáticas, tem como objetivo analisar a relação bilateral entre Brasil e Argentina.

Bitelli participou nesta segunda-feira, 15, do almoço promovido por Lula, no Palácio do Itamaraty, ao presidente da Itália, Sergio Mattarella, e deve retornar a Buenos Aires nos próximos dias. Nas conversas com o alto escalão do governo Lula, Bitelli será orientado a tentar manter o pragmatismo - isto é, garantir que as rusgas na relação entre os países não impactem as trocas comerciais, importantes para as duas partes.