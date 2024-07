Juíza rejeita caso de documentos confidenciais de Trump 

Cannon tomou sua decisão depois que os advogados do republicano, de 78 anos, pediram a suspensão parcial do caso para permitir uma avaliação de uma decisão da Suprema Corte que estabelece que um ex-presidente tem ampla imunidade contra processos judiciais.

"Está CONCEDIDA a moção do ex-presidente Trump para rejeitar a acusação baseada na nomeação ilegal e no financiamento do conselheiro especial Jack Smith", escreveu Aileen.

"A acusação formal é REJEITADA porque a nomeação do Conselheiro Especial Smith viola a Cláusula de Nomeações da Constituição dos Estados Unidos", acrescentou.

A notícia chega menos de dois dias depois de Trump ter sobrevivido a uma tentativa de assassinato em um comício na Pensilvânia, no sábado, e quando está prestes a ser oficialmente anunciado como candidato do seu partido nas eleições presidenciais de novembro, durante a Convenção Nacional Republicana desta semana.