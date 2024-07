Israel prossegue com bombardeios na Faixa de Gaza

Testemunhas e equipes de emergência relataram nesta segunda-feira disparos de artilharia em vários bairros da Cidade de Gaza, no norte do território palestino cercado.

O Exército anunciou que eliminou "uma célula terrorista armada com lança-foguetes" durante os combates em Rafah. "Muitos terroristas" também foram eliminados no centro do território, acrescentou.

No sul do território, testemunhas relataram disparos procedentes de helicópteros nas imediações de Khan Yunis e Rafah.

Os bombardeios israelenses mataram 92 palestinos no sábado no campo de deslocados de Al Mawasi, perto de Khan Yunis, no sul de Gaza, segundo o Hamas. Há alguns meses, Israel havia declarado o setor uma "zona humanitária", onde os deslocados poderiam encontrar refúgio.

Israel afirmou que o ataque teve como alvos dois dirigentes do Hamas: Mohamed Deif, comandante militar do grupo, e Rafa Salama, comandante do grupo em Khan Yunis. Ambos foram presentados como "dois cérebros do massacre de 7 de outubro" que desencadeou a guerra.

O Exército anunciou que Salama morreu no bombardeio. Deif está vivo, segundo uma fonte do Hamas.