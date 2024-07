Economia da China cresce menos que o previsto no 2º trimestre

A economia da China cresceu 4,7% em base anual no segundo trimestre de 2024, abaixo das expectativas, segundo os números oficiais publicados nesta segunda-feira (15), que coincidem com uma reunião crucial dos líderes do Partido Comunista sobre o país. A China, segunda maior economia do planeta, enfrenta uma crise da dívida no setor imobiliário, assim como um consumo frágil, o envelhecimento da população e tensões comerciais com o Ocidente. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os dados de crescimento foram publicados pouco antes do início da terceira sessão plenária do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), liderado pelo presidente Xi Jinping.

A reunião, que deve definir as grandes diretrizes econômicas do país para os próximos cinco anos, começou nesta segunda-feira em Pequim, a portas fechadas, e terminará na quinta-feira (18), segundo a agência estatal Xinhua. "O PIB subiu 5,3% em uma base anual no primeiro trimestre e 4,7% no segundo trimestre", anunciou o Escritório Nacional de Estatísticas (ONE) em um comunicado. O resultado ficou muito abaixo do 5,1% previsto por analistas consultados pela agência Bloomberg. Também é o menor índice registrado desde o início de 2023, quando a China suspendeu as draconianas restrições contra a pandemia de covid-19, que penalizavam a atividade econômica.

"É necessário consolidar as bases de uma recuperação econômica e um crescimento saudáveis", admitiu o ONE. As vendas no varejo, uma medida-chave do consumo, caíram a 2% em junho, após 3,7% em maio, segundo o ONE. A produção industrial, por sua vez, cresceu apenas 5,3% em junho, contra 5,6% no mês anterior. - "Ajustes" - O presidente chinês apresentou um "relatório de trabalho" no início da reunião, informou a agência Xinhua. Também "expôs um projeto de decisão do Comitê Central (do Partido Comunista) sobre o aprofundamento da reforma e o avanço da modernização da China", acrescentou. Pequim revelou poucas pistas sobre o que pode estar em cima da mesa. Xi indicou que o partido planejava reformas "importantes".

No passado, esta reunião provocou grandes mudanças na política econômica. "É uma reunião política (...) e não sobre a resolução de problemas econômicos concretos", afirmou, no entanto, o economista Larry Hu, do banco Macquarie. Vários analistas econômicos aguardam, no entanto, medidas de apoio à atividade.