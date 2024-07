Comunista Sharma Oli toma posse em quarto mandato como primeiro-ministro do Nepal

O comunista Khadga Prasad Sharma Oli tomou posse nesta segunda-feira (15) como primeiro-ministro do Nepal para um quarto mandato, no qual terá que enfrentar o desafio de encontrar um equilíbrio em suas relações com seus dois vizinhos China e Índia.

KP Sharma Oli, de 72 anos, está à frente do Partido Comunista do Nepal Marxista-Leninista Unificado (CPN-UML), a segunda formação no Parlamento, e formou uma coalizão com o partido do Congresso Nepalês (centro-esquerda) para retornar ao poder.

Ele ocupou o cargo pela primeira vez em 2015, retornando em 2018 e, brevemente, em 2021.