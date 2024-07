Coalizão de esquerda francesa segue sem consenso sobre candidato a premiê

Os maiores atritos ocorrem entre o LFI, principal partido dessa aliança, e os socialistas, depois que esta coalizão heterogênea se uniu para enfrentar a extrema direita no segundo turno das eleições legislativas.

A coalizão de esquerda que venceu as eleições legislativas sem maioria absoluta na França continua sem chegar a um consenso para um candidato a primeiro-ministro, e nesta segunda-feira (15) socialistas, comunistas e ecologistas impulsionaram uma proposta "da sociedade civil", ideia que já havia sido rejeitada pelo principal partido da aliança.

"Essa proposta foi apresentada ao LFI e com base nisso esperamos retomar imediatamente as discussões", acrescentou o partido.

Para tentar avançar nas tensas negociações, os socialistas, comunistas e ecologistas anunciaram nesta segunda-feira que chegaram a um acordo para propor "um candidato comum da sociedade civil", conforme comunicado do Partido Socialista (PS), sem especificar o nome.

Contatado pela AFP, o coordenador do LFI, Manuel Bompard, declarou que seu partido não recebeu nenhuma proposta até o momento.

Já o PS lamentou, em comunicado, a decisão do LFI de abandonar as negociações, garantindo que "nunca teve a intenção de vetar sistematicamente" qualquer candidatura da coalizão.

Antes do anúncio, Bompard criticou "a oposição sistemática, os bloqueios, os vetos" do PS "a todas as candidaturas".

Pela manhã, Faure propôs em declarações à emissora France 2 "ampliar" as perspectivas e considerar "alguém de fora", mencionando a possibilidade de um candidato "da sociedade civil".

O LFI rejeitou esta ideia, afirmando que não garante "a implementação do programa da Novo Frente Popular".

Durante o fim de semana, os socialistas descartaram a proposta do LFI, ecologistas e comunistas de propor Huguette Bello, ex-deputada comunista de 73 anos e atual presidente do Conselho Regional da Ilha da Reunião, um território francês no Oceano Índico.