Chama olímpica atravessa Paris a 11 dias dos Jogos

Depois de chegar na véspera a Paris e atravessar o centro da cidade, a chama olímpica seguiu seu caminho nesta segunda-feira (15) pelos bairros da periferia da capital francesa, passando por distritos luxuosos e mais populares, além da Torre Eiffel.

A 11 dias da cerimônia de abertura, em 26 de julho, a tocha partiu de Porte de la Chapelle, no norte da cidade e onde está localizado o pavilhão Arena, a única instalação construída do zero para os Jogos de Paris.

No mítico bairro de Montmartre, depois de passar pela Basílica do Sagrado Coração, as bailarinas do Moulin Rouge receberam a chama com sua emblemática dança cancan.