Caos na final, condição dos gramados, pontualidade: os problemas da Copa América 2024

Um caos nos acessos ao Hard Rock Stadium, em Miami (Flórida), antes da final da Copa América 2024 entre Argentina e Colômbia, "coroou" uma série de erros de organização e segurança durante o torneio nos Estados Unidos, que daqui a dois anos vai sediar a Copa do Mundo em conjunto com México e Canadá.

Tais cenas se somam às que foram vistas na quarta-feira passada no Bank of America Stadium, em Charlotte (Carolina do Norte), quando, após o encerramento da semifinal entre Colômbia e Uruguai, houve uma briga nas arquibancadas na qual os próprios jogadores uruguaios acabaram se envolvendo. Eles denunciaram agressões de torcedores colombianos a seus familiares.

O show de Shakira gerou polêmica porque, dias antes, quatro treinadores, Lionel Scaloni (Argentina), Marcelo Bielsa (Uruguai), Ricardo Gareca (Chile) e Fernando Batista (Venezuela), foram suspensos por uma rodada e multados em US$ 15 mil (R$ 81 mil na cotação atual) porque suas equipes demoraram até dois minutos para saírem do vestiário e voltarem para o segundo tempo.

No intervalo depois do primeiro tempo da final, a cantora colombiana Shakira fez um show ao estilo Super Bowl, o que estendeu o tempo de descanso para 25 minutos, dez a mais do que o estipulado pelo regulamento.

As condições dos gramados de vários estádios onde jogam as equipes da NFL, liga de futebol americano, também geraram polêmica desde o primeiro dia.

Fosatti afirmou que "em vários estádios daqui [Estados Unidos] o vestiário fica a quase um quilômetro do meio do campo".

Depois da classificação da Argentina para a final, Lionel Messi falou de um torneio complicado, em "campos muito ruins" e "temperaturas muito difíceis" pelo intenso calor. Por sua vez, o brasileiro Vinícius Júnior se queixou, sem dar detalhes, da "maneira com que a Conmebol trata as pessoas".

Scaloni foi o primeiro treinador a criticar os campos de jogo. "Menos mal que ganhamos, mas não dá para jogar futebol nesse campo", disse o comandante da 'Albiceleste' após a vitória por 2 a 0 sobre o Canadá no jogo de abertura, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (Geórgia).

"Há sete meses sabemos que vamos jogar aqui e mudaram o campo de sintético para grama natural há dois dias", questionou o técnico argentino.

Apenas 24 horas depois, Fossati culpou o campo do AT&T Stadium, em Arlington (Texas), pela lesão do capitão peruano Luis Advíncula no jogo contra o Chile.

Néstor Lorenzo também reclamou do gramado do NRG Stadium, em Houston (Texas), palco do jogo entre Colômbia e Paraguai, e chamou a atenção para o tamanho do campo: "As medidas são bastante estreitas."

