Campeã de Wimbledon, Krejcikova é a nova número 10 do mundo; Bia Haddad deixa Top 20

A tenista tcheca Barbora Krejcikova, campeã do torneio de Wimbledon no último fim de semana, é a nova número 10 do mundo, depois de subir 22 posições no ranking da WTA, publicado nesta segunda-feira (15).

Krejcikova, que conquistou na grama londrina seu segundo título de Grand Slam, depois de Roland Garros 2021, retornou assim ao Top 10, do qual havia saído em meados de janeiro.

A classificação continua sendo amplamente dominada pela polonesa Iga Swiatek, no topo com 11.285 pontos, contra 8.173 da americana Coco Gauff (2ª).