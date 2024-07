Brasil e Itália defendem acordo entre Mercosul e UE 'o quanto antes'

Os presidentes de Brasil e Itália defenderam nesta segunda-feira (15), em Brasília, que Mercosul e União Europeia (UE) cheguem "rapidamente" a um acordo comercial definitivo, estagnado devido à resistência de alguns países europeus.

"Como fiz na recente Cúpula do Mercosul em Assunção, reiterei ao presidente italiano o interesse do Brasil em concluir, o quanto antes, um acordo com a União Europeia que seja equilibrado e que contribua para o desenvolvimento das duas regiões",afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao término de um encontro com Sergio Mattarella no Palácio do Planalto, em Brasília.

"Explicitei que o avanço das negociações depende de os europeus resolverem suas próprias contradições internas", acrescentou.