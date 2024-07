Autor do ataque com besta em frente à embaixada de Israel agiu sozinho

O autor do ataque com besta cometido em 29 de junho, em frente à embaixada israelense, em Belgrado, foi um extremista que agiu sozinho, sem cumplicidade externa, indicou, nesta segunda-feira (15), o ministro do Interior sérvio, Ivica Dacic.

Em 29 de junho, um policial de serviço em frente à embaixada israelense foi ferido por um tiro de besta antes de abrir fogo contra o agressor e matá-lo.

“Nenhuma organização estrangeira foi identificada na preparação do ato terrorista” e o autor do ataque não tinha cúmplices, disse à imprensa o ministro do Interior.