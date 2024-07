Artista vende água do rio Sena "ligeiramente contaminada"

James Colomina tentou vender garrafas de água "poluída" para denunciar custo da descontaminação do rio para os Jogos Olímpicos. Prefeitura de Paris diz que Sena está limpo o suficiente para provas olímpicas.O artista de rua James Colomina tentou vender garrafas de água "poluída" do Sena em Paris na quarta-feira para denunciar o custo da descontaminação para os Jogos Olímpicos, mas foi expulso do local pela polícia. Nesta sexta-feira (12/07) a prefeitura de Paris anunciou que o rio tem estado limpo o suficiente para abrigar provas de natação, a poucas semanas dos Jogos Olímpicos. As autoridades do estado e da região de Paris investiram 1,4 bilhão de euros para limpar o Sena e torná-lo adequado para a natação, já que o rio sediará a cerimônia de abertura dos Jogos de Paris em 26 de julho e os eventos de triatlo (30-31 de julho e 5 de agosto), maratona de natação (8-9 de agosto) e paratriatlo (1-2 de setembro). "O que fiz foi uma encenação artística para denunciar os gastos exorbitantes da prefeitura de Paris", disse Colomina, que montou sua barraca bem cedo às margens do Sena, em frente a uma Torre Eiffel adornada com os anéis olímpicos. "É o jogo" Instalado diante de uma pequena mesa decorada com uma toalha vermelha, um dos assistentes de Colomina – já que o artista não quis ser visto – estava encarregado de vender 50 garrafas de água do Sena com um rótulo irônico dizendo "levemente contaminada", com um preço "simbólico" de 10 euros, para denunciar o investimento "excessivo" para um resultado limitado, de acordo com Colomina. A barraca foi desmontada às 10h, duas horas depois de ter sido montada, após a passagem de uma patrulha, que enfatizou que a venda ambulante não autorizada pode ser punida com até seis anos de prisão e uma multa de 3.750 euros. "É o jogo", disse Colomina, que ficou desapontado com o fato de a barraca ter sido desmontada em tão pouco tempo. O artista não perdeu tudo, embora houvesse poucos transeuntes na ocasião, mas Shlomo Artzi, um israelense que passava pela capital francesa em uma viagem de negócios, conseguiu comprar uma garrafa. Em maio, Colomina instalou uma obra na cidade de Toulouse (sudoeste francês) em homenagem aos atletas que participam dos Jogos Olímpicos sob uma bandeira neutra (russos e bielorrussos que não representam diretamente seus países), coincidindo com a passagem da chama olímpica. Colomina também é conhecida por ter instalado em parques infantis de Paris, Nova York, Londres e Roma uma escultura com a efígie do presidente russo, Vladimir Putin, sentado infantilmente em um tanque em miniatura. "Sena está limpo" Nesta sexta-feira, a prefeitura de Paris anunciou que o Sena tem estado limpo o suficiente abrigar provas de natação na maior parte dos últimos 12 dias, poucas semanas antes dos Jogos Olímpicos. A qualidade da água atingiu o padrão exigido em "11 dias ou 10 dias" dos últimos 12, disse o funcionário da prefeitura Pierre Rabadan à emissora RFI. A região de Paris tem registrado uma quantidade de chuva fora de época nas últimas semanas, o que elevou os níveis de poluição do Sena, pois o esgoto não tratado é levado para o rio. A previsão é de que o tempo em Paris seja seco nos últimos 14 dias antes do início dos Jogos. Em 4 de julho, a prefeitura já havia informado que os níveis da bactéria E. coli no local de natação das Olimpíadas, no centro de Paris, haviam caído para dentro dos limites aceitáveis por quatro dias. Mas na semana anterior, os níveis de E. coli – bactéria que indica a presença de matéria fecal – estavam acima dos limites máximos usados pelas federações esportivas todos os dias no local da ponte Alexandre 3°, no centro de Paris, que será o ponto de partida para a natação.