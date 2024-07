Argentina vence Colômbia (1-0) na prorrogação e é bicampeã da Copa América

Com a vitória, a Argentina alcançou seu 16º título da Copa América e se isolou no topo da lista de campeões do torneio, superando o Uruguai (que venceu a competição 15 vezes).

O atacante Lautaro Martínez, aos 112 minutos, marcou o gol da 'Albiceleste' no Hard Rock Stadium e se consagrou como o artilheiro do torneio com cinco gols.

Um ano e meio depois de bordar a terceira estrela mundial no escudo, a 'Albiceleste' conseguiu dar o toque final a sua era mais vitoriosa após levantar o troféu continental no Brasil em 2021 e este de 2024 nos EUA, além da conquista da Copa do Mundo no Catar-2022 e a vitória na 'Finalíssima' contra a Itália no mesmo ano.

Os argentinos repetem assim uma façanha que só a Espanha havia conseguido, ao emendar dois títulos continentais com uma Copa do Mundo no meio: os espanhóis venceram as Eurocopas de 2008 e 2012 e a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul.

A Colômbia estava invicta havia 28 jogos, a mais longa de sua história, mas perdeu no momento mais importante e não conseguiu vencer a segunda Copa América de sua história, depois da conquistada em casa em 2001.