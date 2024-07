Argentina chega ao 16º título da Copa América e assume liderança isolada

E neste domingo, com um gol de Lautaro Martínez aos 112 minutos, revalidou o título continental e no processo foi creditado com a simbólica 'Tríplice Coroa' ao vencer as Copas América de 2021 e 2024 e o Mundial de 2022 no Catar, algo que só a Espanha havia alcançado quando venceu as Eurocopas de 2008 e 2012 e a Copa do Mundo da África do Sul de 2010.

A Colômbia, por sua vez, tem uma das honras mais modestas da América do Sul, pois só ganhou uma Copa América em sua história, a que organizou em casa em 2001.

Neste domingo, além de ficar sem o seu segundo título continental viu chegar ao fim sua invencibilidade de 28 jogos, a mais longa da sua história.