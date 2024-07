Williams, Yamal, Rodri, Olmo... os destaques do tetra da Espanha

Reconhecida por unanimidade como a melhor seleção do torneio, a Espanha deve a sua vitória na Euro-2024 em grande parte à explosão dos dois jovens Lamine Yamal e Nico Williams ou ao alto nível de Rodri, entre outros protagonistas. - Yamal e Williams, juventude e talento Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os dois atacantes mudaram a cara da equipe. Amigos dentro e fora do campo, eles encantaram os espectadores na Alemanha, dinamizando o jogo coletivo espanhol.

Como se fossem dois adolescentes brincando no pátio de uma escola, Yamal, de 17 anos, e Williams, de 22, trouxeram frescor à competição, com uma mistura de ar despreocupado e puro talento em seus pés. Insaciáveis no aspecto ofensivo, colocaram seus defensores em uma provação e foram uma ameaça constante para os times adversários. Yamal, com sua quarta assistência, e Williams, com seu segundo gol, foram decisivos na final de Berlim para abrir o placar. Eleito o Melhor Jogador Jovem do torneio, Yamal termina a Eurocopa com um gol e quatro assistências, e Williams com dois gols e uma assistência.

- Dani Olmo, o herói inesperado Sem vaga entre os onze titulares e utilizado como 'Jogador 12' para substituir Pedri, Dani Olmo se tornou um herói inesperado, brilhando em momentos-chave do torneio. Dando a assistência no único gol contra a Albânia na fase de grupos (1 a 0) e depois marcando na goleada sobre a Geórgia (4 a 1) nas oitavas de final, o jogador do RB Leipzig assumiu o comando do ataque a partir das quartas de final, após a lesão de Pedri contra a Alemanha. Nessa partida ele abriu o placar e deu a assistência no gol da vitória marcado por Mikel Merino (118'). Olmo se moveu com desenvoltura pelas linhas e em Munique mandou a Espanha à final contra a França, com uma grande jogada individual na área onde mostrou a sua grande capacidade técnica antes de marcar o segundo gol da Espanha (2-1) - Rodri, o farol da equipe

Por trás do extenso talento ofensivo, Rodri tem brilhado, e se mostrado um verdadeiro farol da seleção espanhola. O madrilenho, decisivo tanto com a 'Roja' quanto no Manchester City, brilhou na organização do jogo e em saber ler o ritmo para dar à partida. Acompanhado de uma grande técnica e físico imponente, o jogador de 28 anos impressionou ao longo do torneio na Alemanha, dominando sistematicamente os adversários diretos nos duelos, recuperando a bola e aparecendo em momentos-chave. Nas oitavas de final contra a Geórgia, foi ele quem pediu calma ao seu time, depois de a Espanha passar por minutos de perdas de bola e ansiedade após sofrer um gol. O próprio Rodri se encarregou de virar o placar com um chute forte de fora da área, outra de suas inúmeras virtudes.