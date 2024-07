Uruguai vence Canadá nos pênaltis (4-3) e fica com 3º lugar na Copa América-2024

O Uruguai terminou em terceiro lugar na Copa América-2024, nos Estados Unidos, neste sábado (13), ao vencer o Canadá por 4 a 3 nos pênaltis, após um empate em 2 a 2 nos 90 minutos. Bentancur abriu o placar para a 'Celeste' no Bank of America Stadium, em Charlotte, Carolina do Norte, aos 8 minutos e os canadenses viraram com gols de Koné aos 21 e Jonathan David já na reta final da partida (79'). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Quando parecia que o Canadá terminaria o torneio com a medalha de bronze, 'El Pistolero' Luis Suárez marcou nos acréscimos (90'+2) e levou a decisão para as penalidades.

O goleiro Sergio Rochet defendeu a cobrança de Ismaël Koné (a terceira do Canadá), e Alphonso Davies mandou a bola no travessão na quinta, enquanto Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta e Suárez converteram as suas para o Uruguai. Argentina e Colômbia vão disputar a final da Copa América no Hard Rock Stadim, em Miami, neste domingo às 21h (horário de Brasília). - Um estreante corajoso -

Embora a velocidade no contra-ataque tenha sido seu grande trunfo na Copa América, o Canadá mostrou uma faceta diferente no primeiro tempo, arriscando, tomando as rédeas do jogo, triangulando com qualidade. A seleção estreante do técnico americano Jesse Marsch foi ousada contra um dos maiores vencedores da história do torneio, com 15 títulos que o colocam no topo da lista de campeões ao lado da Argentina. Marsch surpreendeu com sua escalação, dando a titularidade a jogadores que tiveram pouco tempo de jogo ou que não jogaram sequer um minuto, como o goleiro Dayne St. Clair, o zagueiro Luc de Fougerolles e o atacante Tani Oluwaseyi. A partida começou bem para o Uruguai, com um gol de Bentancur após um escanteio cobrado por Federico Valverde. Sebastián Cáceres cabeceou e a bola foi parar nos pés do meio-campista do Tottenham, que virou e chutou para abrir o placar. No entanto, um descuido defensivo, com Matías Viña perdido e um momento de dúvida de Rochet, resultaram no gol de Koné. O jogador do Olympique de Marselha deu um chute pouco comum, uma acrobacia aérea que serviu para empatar o jogo.

De costas para o gol, ele soltou o chute de pé direito no ar como um golpe de artes marciais e a bola passou por cima de Rochet. Embora a reação do Uruguai tenha sido imediata, com um gol de Facundo Pellistri anulado por impedimento, o Canadá começou a ganhar ousadia. Foi seu momento, com boas jogadas de Jonathan Osorio e os avanços de Ahmed e Jacob Schaffelburg.