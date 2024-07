Trump chega a Milwaukee para convenção republicana

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump chegou neste domingo a Milwaukee para participar da Convenção Nacional Republicana, pouco mais de 24 horas após ficar ferido em uma tentativa de assassinato durante um comício na Pensilvânia.

"Aterrissagem em Milwaukee com @realdonaldtrump”, publicou seu filho Eric na rede social X, juntamente com um vídeo que mostra os pilotos pousando o avião do candidato à Presidência, chamado de Trump Force One.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

bur-st/bys/cjc/atm/lb