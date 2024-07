Suposto autor de disparos contra Trump era um jovem solitário

Atiradores do Serviço Secreto mataram Crooks ontem, depois que ele atirou várias vezes de um telhado durante o comício do ex-presidente americano em Butler, Pensilvânia.

Dan Grzybek, líder do conselho municipal na área onde Crooks cresceu, descreveu a vizinhança como "de classe média", segundo o The New York Times. O jornal informou que o jovem trabalhou em uma casa de repouso que se surpreendeu com o envolvimento dele no ataque.

- Sem vínculos militares -

Após o tiroteio, investigadores encontraram um “dispositivo suspeito” no veículo de Crooks, que está sendo analisado. Artefatos explosivos foram recolhidos como provas, e autoridades investigam seu telefone celular.

“Neste momento, as informações que temos apontam que o autor dos disparos agiu sozinho", disse Kevin Rojek, agente do FBI na Pensilvânia.

A arma usada foi um fuzil AR 556 comprado legalmente, informou Rojek. Acredita-se que a arma tenha sido adquirida pelo pai do atirador, mas não se sabe se o jovem teve acesso a ela sem o conhecimento de sua família.

Rojek acrescentou que não há indícios de problemas de saúde mental. Crooks tampouco possuía vínculos militares, ressaltou o Pentágono. O FBI investiga o ataque como tentativa de assassinato e possível ato de terrorismo doméstico.