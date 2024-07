Rússia reivindica controle de outra localidade no leste da Ucrânia

"Unidades do grupo de tropas Vostok capturaram a localidade de Urozhaine", na região de Donetsk, anunciou o Ministério da Defesa russo em seu boletim diário.

A Rússia reivindicou neste domingo o controle de outra localidade no leste da Ucrânia, ao prosseguir com seu avanço nas linhas de defensa ucranianas, mas sem conseguir uma ruptura significativo até o momento.

As tropas russas avançaram no eixo sul-norte, ao longo do rio Mokri Yaly.

A Rússia ganha território no leste da Ucrânia desde o fracasso da grande contraofensiva ucraniana no ano passado e da queda da cidade de Avdiivka, em fevereiro.

As tropas russas enfrentam forças ucranianas com escassez de munição e de novos recrutas.