Princesa Kate chega a Wimbledon para a final masculina

Grande fã de tênis, ela deverá entregar o troféu ao vencedor do torneio, seja o sérvio Novak Djokovic ou o espanhol Carlos Alcaraz.

Esta é a segunda aparição pública da imensamente popular princesa de Gales desde o Natal passado. Em março, Kate anunciou em um vídeo que estava fazendo quimioterapia preventiva contra o câncer.

Sua primeira aparição pública foi em 15 de junho, na comemoração do aniversário do rei Charles III, quando acenou para o público ao lado da família real na varanda do Palácio de Buckingham.

Na véspera da sua presença em Wimbledon, Kate publicou uma mensagem nas redes sociais, sua primeira declaração desde o anúncio da sua doença, manifestando o desejo de participar deste evento apesar de estar em tratamento.