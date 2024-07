Polonês Zielinski e taiwanesa Hsieh vencem final de duplas mistas em Wimbledon

Olmos, de 31 anos, e González, de 41, começaram a partida sofrendo uma quebra, desvantagem que não conseguiram mais reverter diante de adversários que foram muito eficazes no saque, conquistando 100% dos pontos no primeiro serviço (12) e 67% com o segundo (8/12).

OS tenistas mexicanos, que jogaram juntos pela segunda vez, não tiveram chances contra os adversários, sétimos cabeças de chave do torneio, que venceram por 6-4 e 6-2.

Su Wei, de 38 anos e 36 títulos de duplas, nove deles em torneios de Grand Slam (5 Wimbledon, 2 Roland Garros e 2 Abertos da Austrália) e Zielinski, 27 anos e sete títulos de duplas, mantiveram a eficácia com o saque no segundo set e quebraram novamente no terceiro game para assumir a vantagem novamente.

Apesar de melhorarem um pouco no restante da partida, os mexicanos voltaram a ter o saque quebrado no sétimo game e perderam por 5 a 2, vantagem que os adversários não desperdiçaram e conquistaram o título com um game em que não cederam pontos.

bur-mcd/mb/aam