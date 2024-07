PRINCIPAL NOTÍCIA EUA POLÍTICA: Donald Trump pede união após tentativa de assassinato Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine ---EUA POLÍTICA

BUTLER: Donald Trump pede união após tentativa de assassinato O ex-presidente americano Donald Trump afirmou neste domingo (14) que "Deus" evitou sua morte em uma tentativa de assassinato durante um comício de campanha na Pensilvânia no sábado, e pediu aos americanos que permaneçam unidos.

(EUA política eleições, Nota Central, 840 palavras - já transmitida) FOTOS VÍDEO BUTLER: O que sabemos até o momento sobre a tentativa de assassinato de Donald Trump O FBI prossegue com a investigação para determinar como aconteceu a tentativa de assassinato do ex-presidente americano e candidato republicano Donald Trump durante um comício no sábado, 13 de julho, na Pensilvânia. (EUA política eleições, 725 palavras - já transmitida)

WASHINGTON: Líderes mundiais condenam tentativa de assassinato de Trump Líderes mundiais condenaram e expressaram consternação pela tentativa de assassinato do ex-presidente americano e candidato republicano Donald Trump, em um tiroteio durante um comício no sábado no estado da Pensilvânia.