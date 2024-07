Os duelos-chave da final da Eurocopa-2024 entre Espanha e Inglaterra

A Espanha luta por seu quarto título europeu que a colocaria isolada no topo da lista de campeões, acima da tricampeã Alemanha. Já a Inglaterra, campeã mundial no distante ano de 1966, quer conquistar sua primeira Euro e acabar com o incômodo jejum de 58 anos sem títulos.

Conseguirá Harry Kane acabar com sua maldição ao conquistar o primeiro título de sua carreira? O atacante do Bayern de Munique, autor de 44 gols em 45 jogos nesta temporada, a primeira pelo clube bávaro, não tem conseguido dar continuidade ao bom momento na Eurocopa na Alemanha, torneio ao qual chegou cercado de grandes expectativas.

Apesar do cansaço, sentido também por outros grandes astros do torneio, Kane é co-líder da artilharia da Euro com três gols, empatado com o espanhol Dani Olmo.

O ex-jogador do Tottenham conhece bem o zagueiro espanhol Aymeric Laporte, com quem travou vários duelos quando os dois jogadores atuavam na Premier League.

Um dos jogos mais brilhantes de Kane no Tottenham foi a dobradinha na vitória por 3 a 2 sobre o Manchester City, no Etihad Stadium, em fevereiro de 2022, com o zagueiro titular da 'Roja' no centro da defesa 'citizen'.

Desde então, Laporte trocou a Inglaterra pela Arábia Saudita, mas o zagueiro do Al Nassr provou ainda ser capaz de jogar no mais alto nível de exigência.

. Pontas espanhóis vs laterais ingleses

Os dois fenômenos espanhóis, Lamine Yamal e Nico Williams, serão mais uma vez as principais armas de Luis de la Fuente contra os laterais de Gareth Southgate.