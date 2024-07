Veja o que se sabe até o momento sobre a tentativa de assassinato de Donald Trump

Confira os atos que resultaram na morte de um dos simpatizantes do empresário republicano.

O FBI prossegue com a investigação para determinar como aconteceu a tentativa de assassinato do ex-presidente americano e candidato republicano Donald Trump durante um comício no sábado, 13 de julho, na Pensilvânia.

A seguir, os atos que resultaram na morte de um dos simpatizantes do empresário republicano.

Como aconteceu

Vestido com uma camisa branca, paletó escuro e um boné vermelho com seu slogan "Make America Great Again", Trump criticava a imigração ilegal quando foram ouvidos tiros às 18h08 (19h08 de Brasília).