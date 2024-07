O que já se sabe sobre o atentado a Donald Trump na Pensilvânia e o que falta ser esclarecido

Líderes mundiais condenaram o atentado, assim como o adversário dele, o presidente democrata Joe Biden. No Brasil, tanto o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também se solidarizaram com Trump.

Veja o que já se sabe sobre o atentado a Donald Trump:

- O atentado ocorreu em Butler, no Oeste da Pensilvânia, onde Trump realizava um comício de campanha. No momento dos tiros, ele discursava sobre travessias de imigrantes na fronteira. Na hora dos disparos, ele colocou a mão na orelha e se jogou no chão, enquanto apoiadores gritavam e se abaixavam. Seguranças então cercaram o ex-presidente e o escoltaram para fora do local com a orelha sangrando. Veja a cronologia do caso.

- Além de Trump, atingido de raspão na orelha, três pessoas que participavam do comício foram baleadas. Um morreu e outros dois ficaram feridos. As vítimas eram todos homens, de acordo com o tenente-coronel George Bivens, da Polícia da Pensilvânia. Nas redes sociais, o líder republicano se solidarizou com os apoiadores atingidos.