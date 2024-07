Nadal vai enfrentar filho de Bjorn Borg no torneio de Bastad, na Suécia

Rafael Nadal vai enfrentar na próxima semana no torneio de Bastad (Suécia) Leo Borg, filho do sueco Bjorn Borg, outra das grandes lendas de Roland Garros ao lado do espanhol.

"Foi uma loucura porque eu estava vendo como foi feito o sorteio e no final vi que meu nome aparecia bem ao lado do Rafa", disse neste domingo Leo Borg, de 21 anos e 467º no ranking da ATP.

"Estou muito entusiasmado, será um grande jogo", acrescentou.