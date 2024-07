Manchester United contrata atacante holandês Zirkzee, do Bologna

Zirkzee assinou um contrato de cinco anos com a equipe de Old Trafford, que pode ser prorrogado por mais um ano.

O Manchester United oficializou neste domingo (14) a contratação do atacante holandês Joshua Zirkzee, que estava no italiano Bologna, após pagar uma soma de 36,5 milhões de libras esterlinas (cerca de R$ 252 milhões pela cotação atual) na transferência.

O técnico holandês do United, Erik ten Hag, conversou com Zirkzee para convencer seu compatriota a se transferir para Old Trafford.

"Sou um jogador que sempre dedicou tudo para vencer; estou pronto para este próximo desafio, para subir a outro nível na minha carreira e ganhar mais troféus", garantiu Zirkzee, que iniciou sua carreira como profissional no Bayern de Munique e foi emprestado ao Parma e ao Anderlecht antes de se transferir para o Bologna.

"Depois de conversar com o técnico e os dirigentes do clube, sei o quão emocionante o futuro será aqui e mal posso esperar para colaborar para o sucesso do Manchester United", acrescentou.