Lula: Israel segue sabotando paz no Oriente Médio com bombardeio em Gaza

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste domingo, 14, que o governo de Israel sabota a possibilidade de se chegar a um cessar-fogo e a um processo de paz no Oriente Médio. No X, ex-Twitter, o petista criticou o bombardeio que deixou ao menos 90 palestinos mortos, inclusive crianças, no sábado, 13, após um ataque aéreo do país contra a Faixa de Gaza. A ação israelense é uma resposta aos ataques terroristas do Hamas, em outubro do ano passado.

"O governo de Israel segue sabotando o processo de paz e o cessar-fogo no Oriente Médio. O mais recente bombardeio promovido na Faixa de Gaza vitimando centenas de inocentes é inadmissível", afirmou Lula. "É estarrecedor que continuem punindo coletivamente o povo palestino."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) promoveram um ataque massivo contra a área de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, ontem. O objetivo seria atacar o comandante militar do Hamas Mohammed Deif, que teria sido o arquiteto dos ataques de 7 de outubro. Segundo o Hamas, Deif sobreviveu ao atentado.