Líderes mundiais reagem a atentado contra Trump

Líderes mundiais reagiram com choque ao ferimento de Donald Trump em uma tentativa de assassinato contra o ex-presidente dos Estados Unidos em um comício eleitoral.

O alto representante para as Relações Exteriores da União Europeia, Josep Borrell, condenou o ataque, afirmando que "mais uma vez, testemunhamos atos de violência contra representantes políticos".

O primeiro-Ministro britânico, Keir Starmer, disse que estava "horrorizado com as cenas chocantes" no comício.

"A violência política de qualquer forma não tem lugar em nossas sociedades", disse o premiê.