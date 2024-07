Governador do Wisconsin quer reavaliação de permissão de arma em Convenção Republicana

O governador do Wisconsin, Tony Evers, pediu às autoridades de segurança que revisem uma decisão anterior que permite que as pessoas tragam armas para dentro dos quarteirões da Convenção Nacional Republicana em Milwaukee, após uma tentativa de assassinato contra o ex-presidente dos EUA Donald Trump, disse uma pessoa familiarizada com o assunto à Associated Press no domingo.

Evers acredita que medidas adicionais precisam ser tomadas para manter os participantes da convenção, as autoridades policiais e a comunidade local seguras, disse a fonte.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O pedido foi feito ao Serviço Secreto dos EUA, que o levaria ao Comitê Nacional Republicano, disse a fonte.