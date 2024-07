Fuzil usado em atentado contra Trump foi comprado pelo pai do atirador

O FBI diz acreditar que o fuzil estilo AR-15 usado no ataque contra o ex-presidente dos EUA Donald Trump ontem foi comprado legalmente pelo pai do atirador.

Kevin Rojek, agente especial encarregado do escritório de campo de Pittsburgh, disse aos repórteres que as autoridades ainda não sabem como o atirador obteve acesso à arma e se a pegou sem o conhecimento do pai.

"Esses são fatos que iremos aprofundar à medida que conduzimos as entrevistas", disse Rojek. As autoridades recuperaram a arma no local do tiroteio.