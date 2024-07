Final Argentina-Colômbia começa com mais de uma hora de atraso após incidentes fora do estádio

A final da Copa América dos Estados Unidos-2024 entre Argentina e Colômbia foi adiada em mais de uma hora neste domingo (14) devido a incidentes com torcedores nos portões de entrada do Hard Rock Stadium, em Miami, confirmou a Conmebol.

"Quem não tiver ingresso não poderá entrar no estádio. Somente quem tiver adquirido ingresso poderá entrar assim que os acessos voltem a ser habilitados. Informamos que a partida terá um atraso de 30 minutos, a partir das 20h30 na hora local (21h30 de Brasília)", disse a Confederação Sul-Americana de Futebol em um comunicado, embora o jogo só tenha começado às 22h22.

"Tivemos vários incidentes no estádio Hard Rock antes de abrir seus portões para a final da Copa América. Esses incidentes foram resultado do comportamento indisciplinado dos torcedores que tentavam acessar o estádio (...) Temos uma política de tolerância zero contra o comportamento indisciplinado de todos os participantes", disse a polícia do condado de Miami-Dade num boletim oficial.