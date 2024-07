Exército israelense afirma que matou chefe militar do Hamas

O Exército de Israel anunciou, neste domingo (14), que matou um alto comandante do Hamas em um bombardeio no sul da Faixa de Gaza no sábado. "A Força Aérea israelense bombardeou e eliminou o comandante da brigada de Khan Younis do Hamas, Rafa Salama, na zona de Khan Younis", declarou o Exército em um comunicado, acrescentando que Salama era um dos "cúmplices próximos de Mohamed Deif, comandante da ala militar do Hamas". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Israel já havia anunciado no último sábado que tinha atacado dois altos dirigentes do Hamas, Mohamed Deif e Rafa Salama, em bombardeios na zona de Khan Younis.

Segundo o Exército israelense, Deif é o chefe do braço armado do Hamas, e Salama é o comandante do Hamas em Khan Younis. Ambos foram apresentados como "dois mentores do massacre de 7 de outubro". Na data mencionada pelo Exército, os combatentes do Hamas efetuaram um grande ataque no sul de Israel, que desencadeou a guerra em Gaza. "O bombardeio foi feito em uma zona fechada administrada pelo Hamas", declarou o Exército israelense, afirmando que "a maioria das vítimas eram terroristas".