Espanha vence Inglaterra (2-1) e é tetracampeã da Eurocopa

A Espanha venceu a Inglaterra por 2 a 1 neste domingo (14) em Berlim, na Alemanha, e se sagrou campeã da Eurocopa pela quarta vez em sua história. Com este triunfo a Espanha passa a ser a única tetracampeã da Euro (1964, 2008, 2012 e 2024), à frente da tricampeã Alemanha (1972, 1980 e 1996). A quarta assistência do jovem Lamine Yamal no torneio permitiu ao outro ponta, Nico Williams, abrir o marcador (47') com o primeiro chute da Espanha na direção do gol no jogo.

Mais tarde, Cole Palmer empatou (73') e quando parecia que o jogo iria para a prorrogação, Oyarzabal marcou o gol da vitória na reta final (86'). Yamal e Williams, que acabam de completar 17 e 22 anos respectivamente, são os rostos de uma nova seleção, a de Luis de la Fuente, que seduziu toda a Europa ao longo do torneio, com sete vitórias nos sete jogos disputados. Contra gigantes como Itália, Alemanha, França e Inglaterra, a 'Roja' brilhou com base no controle, posse de bola e muita ajuda entre todos os jogadores.

A Inglaterra, por sua vez, continua seu longo jejum de títulos, que já chega a 58 anos, desde a Copa do Mundo de 1966, apesar de ter chegado à segunda final consecutiva de Eurocopa. - Lesão de Rodri - Após a apresentação ao vivo do hino do torneio, 'Fire', e do ex-jogador da seleção italiana Giorgio Chiellini apresentar o troféu Henri Delaunay no Olympiastadion de Berlim, o jogo começou sem sobressaltos. A Inglaterra ficou presa no seu próprio campo mas conseguiu conter a Espanha longe o suficiente da baliza defendida por Jordan Pickford, e ainda teve um perigoso primeiro chute na direção do gol de Phil Foden (45'+1), bem interceptado por Unai Simón. Embora não tenha lamentado nenhuma grande chance de gol desperdiçada, a Espanha sofreu a lesão de Rodri num dos últimos lances do primeiro tempo.E os 'Three Lions' foram satisfeitos para o intervalo. A 'Roja' entrou forte na segunda etapa, e um passe lateral de Dani Carvajal lançou Yamal na área. O jovem percebeu Willams desmarcado do outro lado e deu um passe preciso para o atacante do Athletic Bilbao resolver a situação no mano a mano.

- Oyarzabal faz o gol do tetra - O gol deixou levemente nocauteada a Inglaterra, que voltou a sofrer chances pelos pés de Williams (56') e Yamal (66'). Mas o técnico Gareth Southgate reagiu, colocando Ollie Watkins e Cole Palmer, entre outros. As mudanças entraram em vigor e a Inglaterra começou a buscar o gol imediatamente.