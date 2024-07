Cerca de 100 vítimas do EI são encontradas em vala comum no Iraque

Cerca de 100 vítimas do grupo Estado Islâmico (EI) foram exumadas em uma vala comum no Iraque, confirmaram funcionários à AFP neste domingo (14).

Autoridades fazem há anos buscas minuciosas para encontrar os locais onde os jihadistas enterraram suas vítimas.

O poço natural de Alo Antar, onde os jihadistas jogaram suas vítimas, situa-se na região de Tal Afar, 70 quilômetros a oeste de Mossul, antiga "capital" do EI no norte do Iraque.