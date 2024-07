Brasil critica bombardeio israelense e 'massacre interminável' em Gaza

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou neste domingo o bombardeio recente de Israel no sul da Faixa de Gaza e disse que a comunidade internacional não pode se calar frente ao que chamou de "massacre interminável" da guerra.

“O governo de Israel segue sabotando o processo de paz e o cessar-fogo no Oriente Médio. O bombardeio mais recente promovido na Faixa de Gaza vitimando centenas de inocentes é inadmissível", afirmou a Presidência em comunicado.

Segundo o Hamas, bombardeios israelenses mataram ontem 92 palestinos no campo de deslocados de Al Mawasi, no sul do território, e 20 pessoas no campo de Al Shati, em Gaza, segundo a Defesa Civil palestina. Israel anunciou hoje que matou um comandante do Hamas na área de Khan Younis.