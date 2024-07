Apoiador morto em comício de Trump era bombeiro e protegeu família como o corpo

Corey Comperator, o apoiador de Donald Trump morto no atentado ao comício, se jogou na frente da família e usou o próprio corpo como escudo para proteger a mulher e a filha dos tiros que irromperam no evento de campanha em Butler, na Pensilvânia.

No jardim da frente da casa da família Comperatore, em Butler, um pequeno memorial foi montado com a bandeira dos Estados Unidos e pequenos buquês de flores.

O ex-presidente Donald Trump se solidarizou com os seus apoiadores. "Acima de tudo, quero estender minhas condolências à família da pessoa que foi morta na manifestação", escreveu o líder republicano em sua primeira publicação após o atentado. "É incrível que um ato como esse possa ocorrer em nosso país."

À medida que o apoio à família de Comperatore começou a chegar de todo o país, o presidente Joe Biden e a primeira-dama Jill Biden prestaram suas condolências. "Ele era um pai. Ele estava protegendo sua família dos tiros que estavam sendo disparados e perdeu sua vida", lamentou o democrata, acrescentando que rezava pela recuperação dos feridos.

Durante o ataque, o ex-presidente Donald Trump foi atingido na orelha e retirado do palco por agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos com o rosto ensanguentado. Depois do atentado, ele chegou a Milwauke, Wisconsin, neste domingo, 14, para a Convenção Nacional do Partido Republicano, que vai oficializá-lo como candidato às eleições, em novembro.

Tiros interrompem comício e Trump é retirado do palco com rosto sangrando

Ex-presidente discursava na Pensilvânia, Estado-chave na eleição, quando foi surpreendido por disparos. Porta-voz afirma que o líder republicano está 'bem'

O atirador, identificado como Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, atirou várias vezes de um telhado a cerca de 130 metros do palco, antes de ser "neutralizado" por agentes do Servido Secreto dos Estados Unidos. Lembrado como um homem quieto e solitário, ele não tinha histórico de problemas mentais, nem demonstrava firmes convicções políticas em postagens nas redes sociais.