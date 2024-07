Alcaraz vence Djokovic e é bicampeão de Wimbledon

Desta forma, Djokovic não conseguiu se vingar da derrota sofrida há um ano no mesmo palco, num jogo que naquela ocasião foi mais acirrado, chegando aos cinco sets.

Djokovic, de 37 anos, que não conseguiu elevar para 25 seu recorde de troféus de Grand Slam conquistados na carreira, parece fazer uma passagem simbólica de bastão com esta derrota para Alcaraz, de 21 anos, que já o havia derrotado na final de Wimbledon no ano passado.

Alcaraz recebeu o troféu das mãos da princesa Kate de Gales, que assistiu à final, na sua segunda aparição pública desde que foi diagnosticada em março com câncer, cujos detalhes ainda são desconhecidos.

O jovem espanhol conquistou assim o quarto título de Grand Slam, depois de já ter vencido o US Open em 2022, Wimbledon em 2023 e Roland Garros em 2024.

Alcaraz dominou a partida desde o início, quebrando o serviço do adversário no game de abertura, conseguindo quebrar cinco vezes o saque do sérvio, que só conseguiu devolver a quebrar uma vez.