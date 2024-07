Turquia anuncia fim iminente de operação militar no norte de Iraque e Síria

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunciou neste sábado (13) o fim iminente da operação militar contra combatentes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) no norte do Iraque e da Síria.

"Muito em breve, completaremos o bloqueio da zona de operações no norte do Iraque", declarou Erdogan, que afirmou que a ofensiva aplicou duros golpes no PKK, uma organização que o presidente da Turquia considera terrorista.

"Vamos concluir os pontos que faltam do cinturão de segurança ao longo da nossa fronteira sul com a Síria. Estamos determinados a eliminar qualquer estrutura que possa constituir uma ameaça ao nosso país ao longo das fronteiras com o Iraque e a Síria", acrescentou.