Presidente eleito do Irã está disposto a um 'diálogo construtivo' com a União Europeia

O presidente eleito do Irã, Masud Pezeshkian, disse estar pronto para iniciar "um diálogo construtivo" com os países europeus, em uma coluna publicada na noite de sexta-feira, 12, em um jornal anglófono local.

Em sua coluna no Tehran Times, o reformista Pezeshkian, eleito no início do mês, traçou as grandes linhas da política externa que pretende aplicar após sua posse em 30 de julho. "Estou ansioso para iniciar um diálogo construtivo com os países europeus, para colocar nossas relações no caminho certo", escreveu.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante a campanha eleitoral, Pezeshkian havia prometido "tirar o Irã de seu isolamento", estabelecendo "relações construtivas" com o mundo e, em particular, com a Europa.