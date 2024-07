Ministra francesa toma banho no Sena a duas semanas dos Jogos

A ministra francesa do Esporte, Amélie Oudéa-Castéra, tomou banho no rio Sena neste sábado, duas semanas antes do início dos Jogos Olímpicos em Paris, segundo imagens da rede BFMTV.

Acompanhada do triatleta paralímpico Alexis Hanquinquant, a ministra mergulhou próximo à 'Ponte des Invalides', nos arredores do local de provas de maratona aquática e triatlo.

Oudéa-Castéra se antecipou à prefeita de Paris, Anne Hidalgo, que nadará no Sena no dia 17 de julho se a qualidade da água permitir.