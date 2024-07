Laurent Blanc substitui Gallardo e é o novo técnico do Al-Ittihad de Benzema

Doze anos depois de tê-lo treinado na seleção francesa durante a Euro-2012, o técnico reencontra o ex-atacante do Real Madrid.

O francês Laurent Blanc foi nomeado para substituir o argentino Marcelo Gallardo como treinador do Al-Ittihad, clube campeão saudita onde joga o vencedor da Bola de Ouro de 2022, Karim Benzema.

O técnico francês, campeão mundial como jogador em 1998, será o terceiro treinador em um ano do Al-Ittihad, que no último campeonato saudita ficou na quinta colocação, 42 pontos atrás do campeão Al-Hilal e sem conseguir se classificar para a Liga dos Campeões asiática.

Esses maus resultados custaram o emprego de Marcelo Gallardo, e além disso o clube responsabilizou o técnico argentino por ter afastado o astro Benzema por um tempo.

Gallardo chegou ao clube saudita em meados de novembro, substituindo o português Nuno Espírito Santo, que havia levado o clube à conquista do campeonato saudita em 2023.