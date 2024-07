Espanha e Inglaterra se enfrentam em Berlim pelo título da Euro-2024

Com mais de metade do estádio ocupado por torcedores ingleses, os espanhóis voltarão a encarar um ambiente hostil, depois do duelo das quartas de final contra a anfitriã Alemanha (2 a 1 na prorrogação) e das vaias da torcida da casa durante o jogo das semifinais contra a França (com vitória espanhola de virada por 2 a 1 nos 90 minutos).

A Inglaterra, que era apontada como uma das grandes favoritas antes do início do torneio, e a Espanha, seleção que mostrou o melhor futebol ao longo da competição, se enfrentam neste domingo (14) em Berlim na final da Eurocopa-2024.

Mas três anos é muito tempo no futebol, e os jovens Jude Bellingham e Pedri (ambos de 21 anos de idade), protagonistas daquela edição pelo seu talento e juventude, deram lugar a uma nova e brilhante geração, com Kobbie Mainoo no meio-campo inglês e Lamine Yamal no ataque espanhol.

Yamal, que fez 17 anos neste sábado, quer apagar as velas levantando uma taça e assim encerrar um torneio em que bateu recordes e ganhou as manchetes do mundo todo, principalmente depois do golaço nas semifinais contra a França.

Seu amigo Nico Williams, que comemorou 22 anos na sexta-feira, Dani Olmo e Rodri são alguns dos outros nomes da Espanha no torneio, sem esquecer da sólida defesa e da boa atuação de Unai Simón no gol.

A seleção comandada pelo técnico Luis de la Fuente está "a 90 minutos da glória", como resumiu Olmo na sexta-feira durante a coletiva de imprensa. A Espanha, com três títulos da Eurocopa (1964, 2008 e 2012), está atualmente empatada com a Alemanha (1972 1980 e 1996) como país com mais troféus continentais.

Uma vitória no domingo servirá para desempatar esse duelo particular com a 'Mannschaft' fazendo da Espanha a única tetracampeã e ao mesmo tempo representará o batismo de ouro para uma geração que tem muitos anos pela frente.

Já para a Inglaterra há ainda mais em jogo: o país onde nasceu o futebol só ganhou a Copa do Mundo de 1966, em que foi o país-sede, e essa longa espera de 58 anos é um peso adicional sobre os ombros do técnico Gareth Southgate e de seus jogadores.

- Duelo entre 'colegas'