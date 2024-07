Desabamento em escola durante as aulas deixa 22 estudantes mortos na Nigéria

Uma escola de dois andares desabou durante as aulas da manhã de sexta-feira, 13, no centro-norte da Nigéria, matando 22 alunos e enviando os socorristas em uma busca frenética por mais de 100 pessoas presas nos escombros, segundo as autoridades.

O colégio Saints Academy, na comunidade Busa Buji, no estado de Plateau, desabou pouco após os alunos, muitos dos quais com 15 anos ou menos, chegarem para as aulas.

Um total de 154 alunos ficaram inicialmente presos nos escombros, mas o porta-voz da polícia de Plateau, Alfred Alabo, disse mais tarde que 132 deles haviam sido resgatados e estavam sendo tratados por ferimentos em vários hospitais. Ele disse que 22 alunos morreram. Um relatório anterior da mídia local havia dito que pelo menos 12 pessoas haviam morrido.