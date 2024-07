Biden diz que é 'martelado' por confusões e que Trump tem 'passe livre' para erros

Em um dia marcado por uma sequência de pedidos para que deixasse a corrida eleitoral, o presidente americano, Joe Biden, participou de um comício com seus apoiadores em Detroit, no Estado do Michigan, nesta sexta-feira, 12, determinado a dar prosseguimento à sua campanha, após uma entrevista coletiva que não dissipou as dúvidas sobre as suas chances de reeleição. Discursando a 2 mil apoiadores, Biden reconheceu especulações sobre sua candidatura durante o comício, mas insistiu que está concorrendo. "Não vou mudar isso", disse ele a uma multidão barulhenta no ginásio de uma escola. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Vocês me fizeram o indicado", disse Biden, referindo-se aos milhões de democratas que o apoiaram nas primárias. "Vocês, os eleitores. Vocês decidiram. Ninguém mais. E eu não vou a lugar nenhum". Ele acrescentou que é "o único democrata ou republicano que já derrotou Donald Trump e vou derrotá-lo novamente".

Os deputados democratas Brittany Pettersen (Colorado) e Mike Levin (Califórnia) - se juntaram a três de seus colegas que pediram a Biden para se retirar na quinta-feira à noite após o fim da coletiva de imprensa. Ao todo, 21 membros da Câmara pediram ao presidente que reconsiderasse sua candidatura até esta sexta-feira - cerca de 10% de todos os democratas da Câmara - assim como um senador, Peter Welch, de Vermont. Biden ainda admitiu que tem dificuldade com nomes e costuma confundir pessoas, em resposta à repercussão negativa de duas gafes graves cometidas na quinta-feira, 11. Biden, primeiramente, evocou o presidente russo Vladimir Putin ao chamar Volodmir Zelenski e, posteriormente, durante sua coletiva de imprensa, chamou Donald Trump de seu vice-presidente, confundindo o rival com Kamala Harris. Ele disse também que não vê a mesma cobrança da imprensa com Donald Trump, relembrando quando o ex-presidente confundiu sua oponente republicana, a ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley, com a deputada Nancy Pelosi, ex-presidente democrata da Câmara.