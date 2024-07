Argentina quer ser maior campeã da história da Copa América; Colômbia luta pelo 2º título

De um lado a Argentina, atual campeã mundial e continental. Do outro, uma embalada e invicta Colômbia que luta pelo seu segundo título. A inédita final da Copa América-2024, neste domingo (13) em Miami, promete ser uma grande partida e sem um franco favorito.

Se a boa versão do craque Lionel Messi mostrada nas semifinais dá uma certa vantagem à 'Albiceleste', as brilhantes atuações de James Rodríguez, na corrida para ser eleito o melhor jogador da competição, coloca os colombianos em igualdade de condições para lutar pelo título do torneio nos Estados Unidos.

Um ano e meio depois de bordar a terceira estrela de campeã mundial em seu escudo, a Argentina busca a simbólica 'Tríplice Coroa', um marco no continente se conseguir conquistar o título no domingo no jogo que começa às 21H00 (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, após conquistar o mundo na Copa do Catar-2022 e a América do Sul no Brasil em 2021.