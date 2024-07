Alcaraz-Djokovic, revanche e duelo de gerações na final de Wimbledon

O vencedor do torneio receberá o troféu, segundo a imprensa inglesa, da princesa de Gales Kate Middleton, que estará presente na final, em sua segunda aparição pública desde que foi diagnosticada, em março, com câncer, cujos detalhes são desconhecidos.

Alcaraz, em caso de vitória, igualará também o número de títulos em Wimbledon do seu compatriota Rafael Nadal, vencedor do torneio londrino em 2008 e 2010.

Depois da derrota na final do ano passado, o sérvio espera desta vez dar o troco em Alcaraz.

"Ele é merecidamente um dos melhores jogadores de 21 anos que já vimos neste esporte. Ele vai ganhar muitos outros Grand Slams. Mas espero que seja depois deste domingo", disse Djokovic antes da final.

Djokovic, segundo cabeça-de-chave do torneio, surpreendeu ao chegar à final de Wimbledon apenas cinco semanas depois de passar por uma cirurgia no joelho.

Apesar desta desvantagem física, Alcaraz prefere se manter cauteloso.

"Pela questão do joelho, talvez me coloquem como favorito, mas se ele está na final é porque está em alto nível. Não me vejo como favorito. Vai vencer quem jogar melhor na partida e quem lidar melhor com as situações que surgirem", disse Alcaraz neste sábado.

O espanhol venceu em quatro sets nas semifinais o russo Daniil Medvedev, quinto cabeça-de-chave, que já havia eliminado o primeiro cabeça-de-chave e atual líder do ranking da ATP, o italiano Jannik Sinner.