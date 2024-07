Uruguai busca terceiro lugar da Copa América contra o Canadá

A seleção uruguaia de Marcelo Bielsa, que chegou à Copa América 2024 entre as grandes favoritas, ficou pelo caminho e agora busca o terceiro lugar do torneio contra o Canadá, em jogo que será disputado neste sábado (13), no Bank of America Stadium, em Charlotte (Carolina do Norte).

Treinado pelo americano Jesse Marsch, o Canadá foi um dos convidados da Concacaf para o torneio da Conmebol e se deu melhor que seus vizinhos e coorganizadores da Copa do Mundo de 2026, Estados Unidos e México, eliminados na fase de grupos.

A seleção canadense chegou até a semifinal e caiu diante da Argentina (2 a 0), enquanto o Uruguai foi derrotado pela Colômbia (1 a 0) no mesmo estádio que vai receber a disputa do terceiro lugar.